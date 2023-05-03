Бояринцев — о борьбе «Спартака» за медали: «Надеюсь, что команда проявит характер»

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев ответил на вопрос, останется ли «Спартак» в тройке по итогам сезона в РПЛ.

«Все будет решаться в очных поединках. ЦСКА, например, поджимает. С «Ростовом» успел «Спартак» отыграться, повезло. Впереди еще матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Все может быть. Надеюсь, что команда проявит характер», — приводит слова Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Что касается результатов весной в целом, то здесь сказались травмы лидеров — Квинси Промеса и Георгия Джикии, кризис «Спартака» немного затянулся, надеемся, что футболисты наберут форму и хорошо проведут финальный отрезок, подытожил специалист.

После 25 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, отставая от идущего на втором месте «Ростова» на один балл.