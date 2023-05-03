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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев — о борьбе «Спартака» за медали: «Надеюсь, что команда проявит характер»

03 Мая 2023 • 15:26 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев ответил на вопрос, останется ли «Спартак» в тройке по итогам сезона в РПЛ.

«Все будет решаться в очных поединках. ЦСКА, например, поджимает. С «Ростовом» успел «Спартак» отыграться, повезло. Впереди еще матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Все может быть. Надеюсь, что команда проявит характер», — приводит слова Бояринцева «Спорт-Экспресс».

Что касается результатов весной в целом, то здесь сказались травмы лидеров — Квинси Промеса и Георгия Джикии, кризис «Спартака» немного затянулся, надеемся, что футболисты наберут форму и хорошо проведут финальный отрезок, подытожил специалист.

После 25 туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, отставая от идущего на втором месте «Ростова» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Денис Бояринцев Георгий Джикия Квинси Промес
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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