Депутат Государственной Думы Светлана Журова в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценила поправки к закону о Fan ID. Напомним, сегодня Правительство РФ упростило получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров.

- Вы положительно относитесь к сегодняшнему нововведению?

- Изначально же систему вводили для того, чтобы людям было проще попасть на стадион и чувствовать себя там в безопасности.

- Стоит ли ждать того, что в ближайшее время остальные категории населения смогут получить карту болельщика в упрощённом формате?

- Вы знаете, я не очень плотно занимаюсь Fan ID, но не исключаю того, что скоро введут послабления для всех остальных категорий населения.