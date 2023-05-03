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Журова - о Fan ID: «Не исключаю того, что скоро введут послабления для всех остальных категорий населения» эксклюзив

03 Мая 2023 • 12:56 Комментировать (1)
Зенит
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Спартак Москва
07.05 18:00

Депутат Государственной Думы Светлана Журова в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценила поправки к закону о Fan ID. Напомним, сегодня Правительство РФ упростило получение карты болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров.

- Вы положительно относитесь к сегодняшнему нововведению?

- Изначально же систему вводили для того, чтобы людям было проще попасть на стадион и чувствовать себя там в безопасности.

- Стоит ли ждать того, что в ближайшее время остальные категории населения смогут получить карту болельщика в упрощённом формате?

- Вы знаете, я не очень плотно занимаюсь Fan ID, но не исключаю того, что скоро введут послабления для всех остальных категорий населения.

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Евро-Футбол.Ру,
Светлана Журова fan id
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Комментарии (1)
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leige
03 Мая 2023 в 14:30
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