Бояринцев считает, что «Спартаку» по силам завоевать серебро РПЛ

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился мнением об игре «Спартака». В матче 25-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1).

«Спартак» не показывает ту яркую игру, которая была в осенней части чемпионата. Но у «Спартака» не так все плохо. «Спартаку» еще по силам побороться за второе место. Необходимо выходить из кризиса, иначе можно и в тройку не попасть», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

После 25 туров «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 49 очков. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего на втором месте «Ростова» на один балл.