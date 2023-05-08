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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стрепетов: «В следующем сезоне московские команды могут посоперничать с «Зенитом» эксклюзив

08 Мая 2023 • 22:15 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил результат матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу питерцев.

- Чувство постоянных побед пока не приелось?

- Победы – это всегда радость. А тут ещё в канун 9 мая, праздника победы. Так ещё и над принципиальным соперником. Приятно досрочно стать чемпионами.

- Будете как-то праздновать?                 

- Празднует весь город! «Зенит» - это наша семья, все будут праздновать, многие поколения. Футболисты молодцы, доставили огромное удовольствие. «Спартак» сегодня показал характер, но если бы не золотая замена Сергея Семака, который выпустил на поле Густаво Мантуана и Ивана Сергеева, чемпионства мы бы не увидели.

- Сколько ещё раз подряд «Зенит» возьмёт золотые медали?

- Я не знаю, поколения ещё поменяются. Я уверен, что «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА с «Динамо» могут посоперничать с «Зенитом». «Краснодар» тоже не будет отставать. Хотелось бы, конечно, интриги, но «Зенит» хорошо укомплектован, а его игроки проявляют характер. Казалось, что «красно-белые» спасли матч, но зенитовцы забили последний гол, хотя соперник этого даже не ожидал. Одновременно с этим «Зенит» и «Спартак» допустили по две грубые ошибки, но Семак произвёл грамотные замены. Вот и блеснула вторая звезда на эмблеме «Зенита».  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Алексей Стрепетов
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