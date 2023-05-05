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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Божович — о чемпионском коридоре «Спартака» «Зениту»: «На такое унижение никто не пойдёт»

05 Мая 2023 • 11:47 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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07.05 18:00

Известный черногорский тренер Миодраг Божович поделился мнением о том, станет ли «Спартак» организовывать чемпионский коридор «Зениту» в матче 26-го тура РПЛ.

Напомним, что за пять туров до конца турнира «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Ростов» на 11 очков. Если в ближайших матчах «сине-бело-голубые» обыграют «Спартак», а южане потеряют очки в противостоянии с «Факелом», команда из Санкт-Петербурга досрочно выиграет чемпионат России.

«Насколько помню, чемпионский коридор в России не делали никому. «Зенит» — безоговорочный чемпион России, но «Спартак» никогда не будет делать коридор своим принципиальным врагам. На такое унижение никто не пойдёт», — приводит слова Божовича Sport24.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Миодраг Божович
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