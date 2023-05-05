Веденеев считает, что «Зенит» намного сильнее «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев высказался в преддверии матча 26-го тура чемпионата России между санкт-петербургским клубом и «Спартаком».

«Зенит» - «Спартак» — суперматч только по названию. Не думаю, что это будет выдающаяся игра по содержанию. Сегодня «Зенит» намного сильнее. Единственное, что можно будет противопоставить «Зениту» — самоотверженная игра в обороне», — приводит слова Веденеева «Чемпионат».

По мнению эксперта, в этой встрече победит «Зенит» или будет ничья, у «красно-белых» хорошая физическая подготовка, но иногда им не хватает мастерства.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 7 мая, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 18:00 по мск.