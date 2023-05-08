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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафельников грубо оскорбил «Зенит»

08 Мая 2023 • 17:30 Комментировать (2)
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников в грубой форме высказался о «Зените». Питерцы накануне оформили пятый чемпионский титул подряд.

«Хочу очень, чтобы ******* [грёбаный] футбольный клуб «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать! У меня всё!», - написал Кафельников в социальных сетях.

Стоит сказать, что Кафельников является болельщиком московского «Спартака». Именно в игре против «красно-белых» «Зенит» обеспечил себе чемпионство. «Сине-бело-голубые» победили на своём поле со счётом 3:2. При этом у москвичей остались вопросы к судейству Павла Кукуяна.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Кафельников
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Комментарии (2)
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Vegaweb71@gmail.com
08 Мая 2023 в 17:36
Кстати, а нафига редакция портала размещает комментарии этого конченого? Вы его соцсети видели??? Дебиленка давно пора в Кащенко сдать, для опытов.
Vegaweb71@gmail.com
08 Мая 2023 в 17:35
Тупорылый алкаш Фекальников снова на опохмел не наскреб?))
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