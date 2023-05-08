Кафельников грубо оскорбил «Зенит»

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников в грубой форме высказался о «Зените». Питерцы накануне оформили пятый чемпионский титул подряд.

«Хочу очень, чтобы ******* [грёбаный] футбольный клуб «Зенит» навсегда исчез с планеты Земля вместе с судьями, которые откровенно помогают им побеждать! У меня всё!», - написал Кафельников в социальных сетях.

Стоит сказать, что Кафельников является болельщиком московского «Спартака». Именно в игре против «красно-белых» «Зенит» обеспечил себе чемпионство. «Сине-бело-голубые» победили на своём поле со счётом 3:2. При этом у москвичей остались вопросы к судейству Павла Кукуяна.