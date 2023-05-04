Петржела: «Зенит» точно выиграет у «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал главного соперника петербургской команды в чемпионате России.

По мнению чешского специалиста, такой командой является московский «Спартак», с которым «Зениту» предстоит встретиться в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Зенит» точно выиграет у «красно-белых», поэтому может оформить чемпионство в этом матче. «Спартак» — главный соперник «Зенита» на данный момент, но у них недостаточно качеств, чтобы обыграть «сине-бело-голубых», — приводит слова Петржелы Metaratings.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени.

На данный момент петербуржцы уверенно возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая третий «Спартак» на 12 очков.