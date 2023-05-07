Петржела рассказал, какой соперник был для него самым принципиальным во времена работы в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о самом принципиальном для него сопернике во времена работы в РПЛ.

«Для меня самым принципиальным соперником был не «Спартак», а ЦСКА. Потому что они были чемпионами и самой сильной командой в России, даже Кубок УЕФА брали», — приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 61 очко за 25 матчей. На второй строчке располагается «Ростов» (50 очков, 26 туров). Замыкает тройку лидеров «Спартак» (49, 25), а следом идет ЦСКА (48, 25).

7 мая «Зенит» встретится со «Спартаком». В случае победы команда Сергея Семака оформит пятое подряд чемпионство в РПЛ.