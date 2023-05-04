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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Спартак» может взять очки у «Зенита», а ЦСКА - оступиться с «Оренбургом» эксклюзив

04 Мая 2023 • 12:51 Комментировать
Химки
...
Динамо Москва
06.05 14:00

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на 26 тур РПЛ.

- Главный матч тура – «Зенит» - «Спартак». Возьмет ли очки «Спартак», или более вероятен разгром, учитывая игру «красно-белых» в обороне?

- Все основное будет исходить от «Зенита». Он сегодня борется только сам с собой. Если настроится и будет максимально мобилизован, то «Спартаку» придется тяжело. Большая вероятность, что питерцы победят. Теоретически они решили задачу, но практически еще есть какие-то шансы у соперников. Вопрос в том, что для «Спартака» игра принципиальная. Он может сыграть дисциплинированно, собранно. Если все это будет, плюс самоотдача, то вполне возможно, что он наберет очки. А так, уровень «Зенита» сейчас на две головы выше.

- «Факел», который борется за выживание, сможет что-то противопоставить «Ростову»?

- Очки нужны обоим соперникам. Одним для выживания, другим для борьбы за медали. Будет серьезная борьба с учетом того, что «Факел» всегда опасен. Тем более команда поменяла тренера, и это может придать всплеск и дополнительные силы. Так часто бывает. А неудача «Ростова» со «Спартаком» уже не скажется на игре. Ростовчане знают, что пять туров впереди, и каждая игра будет примерно такая же.

- ЦСКА примет «Оренбург». Учитывая, что «армейцы» сейчас на ходу, они вряд ли потеряют очки?

- Могут потерять очки, потому что «Оренбург» выглядит хорошей, организованной командой, которая может отнять очки у любого соперника. Последние несколько матчей на выезде они выиграли. Но с ЦСКА, конечно, будет сложно, потому что «армейцы» в хорошей форме и показывают отличный футбол.

- У «Локомотива» могут возникнуть проблемы с «Сочи»?

- Маловероятно. «Сочи» не в лучшем состоянии по игре и внутри команды. А «Локомотив» просто хорош. Он сейчас чуть ли не лучше всех смотрится по игре, если не брать «Зенит».

- «Краснодар» легко разделается с «Крыльями Советов», которые в последнее время не блещут?

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- Сейчас «Краснодар» на подъеме и начинает прибавлять от матча к матчу. А самарцы попали в такую ситуацию, когда им просто необходимо что-то делать и выигрывать. Им нужны очки. Они приближаются к зоне вылета. Это придаст им стимула. Отступать некуда. Поэтому будут прикладывать сверхусилия.

- «Химки» бьются за спасение, а «Динамо» ни на что уже не претендует. Сыграет ли мотивация «Химок» решающую роль?

- Это в любом случае «Химкам» поможет. Но все-таки «Динамо» на голову сильнее по уровню игроков и вообще во всех отношениях. Но в каком состоянии сейчас «Динамо»? От него можно и дальше ожидать срывов. Если безоговорочно проигрывать столько матчей, это всегда не хороший знак. Так можно и тренера лишиться. Наверняка, вопрос тренера уже обсуждается наверху. Если уже решение не принято.

- «Торпедо» окончательно потонет в матче с «Ахматом», или вы видите предпосылки для набора очков во встрече с грозненцами?

- С «Торпедо» уже все ясно. Это видно и по ребятам. Есть у них какая-то обреченность, какие-то вещи, когда команда понимает, что уже вылетала. Они доигрывают сезон по инерции.

- В матче «Пари НН» - «Урал» какого результата можно ожидать?

- Понятно, что «Урал» сосредоточен на Кубке. У него был эмоциональный матч с ЦСКА, и это может повлиять на результат матча с нижегородцами. Они отдали много эмоциональных и физических сил. Это может сказаться. Не исключаю, что гости потеряют очки.

Елена Григорьевская

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