Гаджиев поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший главный тренер многих российских клубов Гаджи Гаджиев высказался о предстоящем матче 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» на своём поле сыграет против московского «Спартака».

Специалист отметил, что в гостях играть против «сине-бело-голубых» всегда тяжело, и очень важно, какая команда будет лучше готова к поединку, многое решит то, кто реализует первый момент.

«Таких игр много в текущем чемпионате. У «Спартака» есть шанс забрать очки, если будет такая самоотдача как у «Факела» или «Ростова», который с «красно-белыми» сыграл вничью», - приводит слова Гаджиева «Газета.Ру».

Встреча состоится 7 мая и начнётся в 18:00 по московскому времени.