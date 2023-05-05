Ловчев: «Когда у тебя оборона состоит из таких людей, как Маслов, Чернов, Рыбус, Дуарте, любой тренер придёт в ужас»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Зенитом».

Ветеран раскритиковал защитников «Спартака», отметив, что с такими футболистами в составе москвичи не смогут нечего противопоставить атаке петербуржцев.

«Когда у тебя оборона состоит из таких людей, как Павел Маслов, Никита Чернов, Мацей Рыбус, Алексис Дуарте, и ещё нескольких защитников… Любой тренер придёт в ужас от их уровня игры. Лишь большая удача сможет помочь «Спартаку», — цитирует Ловчева RT.

При этом эксперт похвалил нападение «Спартака», выразив мнение, что если бы не успешная игра в атаке, «красно-белые» сейчас бы находились в середине турнирной таблицы.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени.