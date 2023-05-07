Ловчев: «Джикия — не лидер на поле, он играет сам по себе»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре защитника и капитана «красно-белых» Георгия Джикии, который недавно вернулся в строй после травмы.

По мнению эксперта, возвращение Джикии не позволит «Спартаку» наладить игру в обороне, поскольку, как считает Ловчев, 29-летний футболист не проявляет лидерских качеств на поле.

«Джикия – не оплот обороны. Я не вижу, что Джикия говорит с партнёрами на поле, что он буквально расставляет их по позициям в той или иной игровой ситуации. Он надёжнее других спартаковских защитников – тут никаких вопросов нет, но он играет как бы сам по себе», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

В текущем сезоне Джикия провёл за «красно-белых» 28 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 7 мая, против лидера чемпионата России «Зенита». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.