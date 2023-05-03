Аршавин считает, что «Зенит» по всем показателям превосходит «Спартак»

Андрей Аршавин, работающий в системе «Зенита», высказался в преддверии матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком».

«На данном этапе истории «Спартак» не конкурент «Зениту» в борьбе за чемпионство, потому что «Зенит» сильнее во всем, что доказывает последние четыре года и что, надеюсь, докажет в воскресенье», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По мнению функционера, в «Спартаке» нет футболистов, которые сильнее игроков «Зенита», но близки к этому уровню Квинси Промес и Александр Соболев.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 7 мая, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.