Главный арбитр Павел Кукуян ошибочно засчитал второй гол питерского «Зенита» в матче со столичным «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги, об этом сообщает Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС).

Отмечается, что Кузяев нарушил правила на Зобнине во время голевой атаки.

Также Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота столичного клуба за наступ бразильского защитника Роберта Ренана на ногу форварда «красно-белых» Кейта Бальде.

Напомним, что по итогам встречи команда с берегов Невы гарантировала себе золотые медали за четыре тура до конца чемпионата, а Павел Кукуян не получил назначение на 27-й тур.