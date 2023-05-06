Шикунов: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» дал бой «Зениту»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о предстоящей игре 26-го тура РПЛ, в которой «красно-белые» встретятся в гостях с лидером чемпионата «Зенитом».

Эксперт выразил надежду на то, что «Спартак» сможет дать бой фавориту, который имеет возможность досрочно выиграть чемпионат России, если одержит победу в этой встрече. По мнению Шикунова, такая обстановка привычна для «красно-белых».

«Спартак» всю жизнь играл в такой обстановке. Всё равно у «красно-белых» больше болельщиков. Другое дело, в каком сейчас состоянии «Спартак». Для «Зенита» принципиально стать чемпионами в матче с «красно-белыми», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени.