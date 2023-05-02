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Агент Николича отреагировал на информацию о возможном назначении тренера в «Спартак»

02 Мая 2023 • 14:33 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Деян Йоксимович, агент сербского тренера Марко Николича, прокомментировал информацию о том, что его клиент мог возглавить «Спартак».

Ранее сообщалось, что услуги 43-летнего специалиста были предложены руководству «красно-белых». Однако в столичном клубе заявили, что доверяют нынешнему наставнику Гильермо Абаскалю и не планируют делать перестановки.

«Информация о том, что Николича предлагали «Спартаку» на место Абаскаля — неправда. Думаю, что, как и прежде, судьба Николича решится 15 мая. Но всегда решает Марко», — приводит слова Йоксимовича издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, последним местом работы Николича был московский «Локомотив», в котором он работал с 2020 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Йоксимович Марко Николич Гильермо Абаскаль
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