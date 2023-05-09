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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Форвард «Зенита» Сергеев назвал самый важный гол в карьере

09 Мая 2023 • 14:16 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Нападающий Иван Сергеев дал комментарий по поводу наиболее важного гола в его футбольной карьере. Футболист считает таковым гол в ворота «Спартака» в последнем матче Премьер-лиги.

Напомним, что «Зенит» вырвал победу над «Спартаком» со счётом 3:2 и оформил титул чемпиона России. Победный гол в концовке забил именно Сергеев.

«Забитый мяч «Спартаку» в чемпионском матче - самый важный гол в карьере на данный момент. Но думаю, впереди будут ещё более важные», - сказал Сергеев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт 13 мая – против «Краснодара» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев
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