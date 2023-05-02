Венгерский «Ференцварош», который тренирует российский специалист Станислав Черчесов, стал ещё одним претендентом на полузащитника «Зенита» Далера Кузяева.

По информации «Спорт-Экспресса», в подписании игрока заинтересован лично главный тренер будапештского коллектива. Черчесов работал с Кузяевым в сборной России.

Напомним, что еще одним явным претендентом на россиянина является середняк чемпионата Турции, стамбульский «Фатих Карагюмрюк». В клубе уже играет соотечественник Кузяева, бывший партнёр по «Зениту» и сборной России Магомед Оздоев.