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Дасаев высказался о возможном переходе РФС в АФК

01 Мая 2023 • 13:21 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Европу надо ждать. Если мы залезем в Азию, то оттуда не вылезем и обратно в Европу больше не попадём», — заявил экс-вратарь столичного «Спартака» в интервью изданию Sport24.

Напомним, что с февраля прошлого года российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В конце 2022 года активно обсуждался переход в АФК, но позже было принято решение создать рабочую группу с УЕФА относительно обратной интеграции в европейский футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Ринат Дасаев Переход РФС в АФК
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Комментарии (1)
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ингерман
01 Мая 2023 в 13:33
ай и защем на ента гей-ропа.. ))) тока азья тока хардкор.. А-ха-ха-ха! )))
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