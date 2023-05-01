Дасаев высказался о возможном переходе РФС в АФК

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«Европу надо ждать. Если мы залезем в Азию, то оттуда не вылезем и обратно в Европу больше не попадём», — заявил экс-вратарь столичного «Спартака» в интервью изданию Sport24.

Напомним, что с февраля прошлого года российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В конце 2022 года активно обсуждался переход в АФК, но позже было принято решение создать рабочую группу с УЕФА относительно обратной интеграции в европейский футбол.