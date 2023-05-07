Дуглас Сантос отреагировал на слухи о готовящемся переходе в «Барселону»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос отреагировал на информацию о своём возможном переходе в «Барселону». Ранее сообщалось, что руководство каталонского клуба проявляет плотный интерес к игроку российской команды.

«Пока не подписаны документы, ничего официального в таких новостях не бывает. Что касается слухов про «Барселону», воспринимаю их совершенно спокойно. Ведь что‑то такое постоянно кружит рядом», - цитирует Сантоса «Матч ТВ».

Бразилец перешёл в санкт-петербургский клуб в 2019 году. За это время он четыре раза выиграл чемпионат России. В текущем сезоне игрок обороны отметился четырьмя результативными передачами в матчах РПЛ.