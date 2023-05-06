Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол-Ру» поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«Матч будет напряжённым, предстоит эмоциональный матч, будет много борьбы. У «Зенита» больше игрового командного мастерства, оно и решит итог встречи. «Спартак», наверное, найдёт в себе силы, чтобы предстать в новом обличии по сравнению с предыдущими матчами, но ему не хватит этой энергии для противопоставления «Зениту».

Думаю, «сине-бело-голубые» предложат «красно-белым» более высокоорганизованную игру, а мастера из Бразилии подтвердят свой класс в нашем чемпионате», - сказал Игнатьев.

«Зенит» и «Спартак» сыграют в воскресенье, начало поединка в 18:00.

