Нападающий «Сочи» Джорджевич назвал «Зенит» самой классной командой России

Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич поделился мнением о своём бывшем клубе «Зените», который сейчас уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ и в 26-м туре может оформить своё пятое чемпионство подряд.

Черногорец отметил высокий класс игроков петербургской команды, который позволяет «Зениту» уже на протяжении долгого времени оставаться сильнейшей командой страны.

«Зенит» — самая классная команда в России. У них много сильных футболистов, большая скамейка. Это помогает им играть весь сезон на хорошем уровне и не терять очки. Пятое чемпионство «Зенита» вполне закономерно», — приводит слова Джорджевича «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» официально выиграет чемпионат, если в 26-м туре обыграет «Спартак», а ближайший преследователь «сине-бело-голубых» «Ростов» потеряет очки в игре против воронежского «Факела».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени.