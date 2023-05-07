Бояринцев рассказал, при каком условии «Спартак» сумеет отобрать очки у «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся в гостях с лидером чемпионата «Зенитом».

Напомним, что победа в предстоящей встрече позволит команде из Санкт-Петербурга досрочно выиграть чемпионат России.

Бояринцев выразил уверенность в том, что «Спартак» отберёт очки у фаворита, если сумеет организованно сыграть в обороне и использовать свои моменты в атаке.

«Спартаку» не стоит уходить в глухую оборону, потому что у команды хороший атакующий потенциал. Не сомневаюсь, что «Спартак» будет неплохо смотреться в атаке, голевые моменты возникнут. Главное, чтобы не подвела реализация», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.