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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев рассказал, при каком условии «Спартак» сумеет отобрать очки у «Зенита»

07 Мая 2023 • 10:59 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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Через 5 ч. 51 мин.

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся в гостях с лидером чемпионата «Зенитом».

Напомним, что победа в предстоящей встрече позволит команде из Санкт-Петербурга досрочно выиграть чемпионат России.

Бояринцев выразил уверенность в том, что «Спартак» отберёт очки у фаворита, если сумеет организованно сыграть в обороне и использовать свои моменты в атаке.

«Спартаку» не стоит уходить в глухую оборону, потому что у команды хороший атакующий потенциал. Не сомневаюсь, что «Спартак» будет неплохо смотреться в атаке, голевые моменты возникнут. Главное, чтобы не подвела реализация», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Денис Бояринцев
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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