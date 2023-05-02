Бабурин: Я мечтаю вернуться в «Зенит»

Голкипер «Торпедо» Егор Бабурин поделился комментарием по поводу возможного возвращения в «Зенит». Напомним, 29-летний футболист является воспитанником санкт-петербургского клуба. На данный момент Бабурин выступает за «автозаводцев» на правах аренды, его контракт принадлежит «Ростову».

«Зенит» для меня родной клуб, и, естественно, я мечтаю, так же, как и о сборной, попасть туда. Но сейчас я полностью сосредоточен на матчах «Торпедо», и лишние мысли не должны мешать», — приводит слова Бабурина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне вратарь провел 18 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 32 гола и четыре раза смог сыграть «на ноль».