Семак — о чемпионстве «Наполи»: «Очень рады за Спаллетти, он заслужил эту победу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о досрочной победе «Наполи» в чемпионате Италии.

Напомним, вчера, 4 мая, команда из Неаполя сыграла вничью с «Удинезе» (1:1), выиграв Серию А впервые за последние 33 года.

Семак признался, что очень рад за наставника «Наполи» Лучано Спаллетти, под руководством которого он сам играл за «Зенит».

«Очень рады за Лучано Спаллетти — это прекрасная и очень уверенная победа, он её заслужил своими качествами — тренерскими и человеческими. Обязательно поздравим его», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под руководством итальянского тренера «сине-бело-голубые» дважды выигрывали чемпионат России и один раз становились обладателями Кубка страны.