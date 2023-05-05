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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак — о чемпионстве «Наполи»: «Очень рады за Спаллетти, он заслужил эту победу»

05 Мая 2023 • 11:36 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
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07.05 18:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о досрочной победе «Наполи» в чемпионате Италии.

Напомним, вчера, 4 мая, команда из Неаполя сыграла вничью с «Удинезе» (1:1), выиграв Серию А впервые за последние 33 года.

Семак признался, что очень рад за наставника «Наполи» Лучано Спаллетти, под руководством которого он сам играл за «Зенит».

«Очень рады за Лучано Спаллетти — это прекрасная и очень уверенная победа, он её заслужил своими качествами — тренерскими и человеческими. Обязательно поздравим его», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Спаллетти возглавлял «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под руководством итальянского тренера «сине-бело-голубые» дважды выигрывали чемпионат России и один раз становились обладателями Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Лучано Спаллетти Сергей Семак Наполи
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