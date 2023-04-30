Гранат уверен в победе «Зенита» над «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Спартаку» будет крайне тяжело добиться положительно результата в игре с «Зенитом». Потому что очень серьезная мотивация у «Зенита», мотивация приблизиться к чемпионству. Их болельщики очень этого ждут», — цитирует Граната Rusfootball.

Эксперт отметил, что в ключевых матчах «Зенит» всегда выглядит отлично и не оставляет шансов соперникам, поэтому у «красно-белых» очень мало шансов взять очки в этой встрече.

Матч «Зенит» - «Спартак» пройдет 7 мая, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.