Тихонов: «Спартак» в состоянии дать бой и, возможно, обыграть «Зенит»

Бывший футболист и капитан московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграет против питерского «Зенита». Напомним, что команда с берегов Невы может стать чемпионом по итогам встречи.

Экс-игрок сборной России отметил, что встреча должна получиться интересной, и «красно-белые» способны дать бой и, возможно, обыграть соперника.

«С другой стороны, у «Зенита» все шансы оформить чемпионство в матче со «Спартаком», так что матч будет очень серьезный. «Спартаку» не нужно думать о том, станет «Зенит» чемпионом или нет, нужно бороться за второе место и думать только об этом», - приводит слова Тихонова ТАСС.

Напомним, что поединок состоится сегодня, 7 мая, и начнётся в 18:00 по московскому времени.