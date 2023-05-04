Аленичев — о влиянии Промеса: «Он пропустил почти месяц, но вышел и сразу забил»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о влиянии нападающего Квинси Промеса на игру «красно-белых».

«Промес не играл три или четыре недели. Вышел и сразу забил мяч. Представляете, какое влияние имеет Промес… Вот уберите Малкома из «Зенита» — на мой взгляд, «Зенит» не досчитался бы нескольких очков. Травмы тоже важно учитывать», — приводит слова Аленичева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 32 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 22 мяча и сделал 9 результативных передач.

«Спартак» набрал 49 очков и после 25 туров занимает третье место в чемпионате России.