Мор — о матче «Зенит» - «Спартак»: Будет результативная игра

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии матча 26-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Зенит» будет атаковать — играет дома, матч с таким соперником. «Спартак» соберется, не будет отсиживаться в обороне, будет стараться атаковать и забивать, увидим большое количество голов», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

По мнению эксперта, такие матчи не могут проходить без стычек, но если все обойдется без драк и удалений, то это будет хорошо, однако желтые карточки точно будут.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится сегодня, 7 мая. Начало поединка запланировано на 18:00 по мск.