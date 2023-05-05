«Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком» — Динияр Билялетдинов

Бывший футболист «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался в преддверии матча между «красно-белыми» и «Зенитом».

«Скорее всего, «Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком». Петербуржцы мотивированы на эту игру — им хочется оформить победу в чемпионате как можно скорее. Это будет вишенкой на торте, если произойдет в матче со «Спартаком», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Спартак» может много чего противопоставить «сине-бело-голубым», но для этого необходимо хорошо сыграть в обороне, а «красно-белым» это не очень хорошо удается после зимней паузы.

Матч 26-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак» состоится 7 мая, начало — в 18:00 по мск.