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Тихонов — о Дуарте: «Если в команде, откуда тебя брали, ты был капитаном в 23 года — у тебя должны быть качества»

04 Мая 2023 • 09:31 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте, пополнившего состав команды минувшей зимой.

Эксперт назвал 23-летнего парагвайца средним игроком, отметив, что Дуарте должен обладать лидерскими качествами, так как в своей предыдущей команде «Серро Портеньо» он носил капитанскую повязку.

«Адаптация? Если ты там звезда, капитан — прояви лидерские качества. Адаптация — это футбол. Но если ты совершаешь обычные ошибки... Это немного другое», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

За «Спартак» Дуарте успел провести шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Алексис Дуарте
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