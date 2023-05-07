«Зенит» со «Спартаком» провели принципиальный матч в рамках 25-го тура Премьер-лиги. Его значимость усиливалась тем фактором, что победа гарантировала хозяевам пятый подряд чемпионский титул. Быстрый гол Александра Селихова - Клаудиньо помог коллективу Сергею Семака сыграть раскрепощенно. На гол Кейта Бальде тут же последовал результативный ответ Андрея Мостового. В концовке уже в меньшинстве «Спартак», казалось, спасся благодаря 11-метровому, но в компенсированное время Иван Сергеев вырвал золотые медали для «Зенита».

Как это было, смотрите в видеообзоре игры.