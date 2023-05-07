Семак повторил рекорд Романцева

«Зенит» стал чемпионом России пятый раз подряд. Все эти пять чемпионств питерцы выиграли под руководством Сергея Семака. Ранее только один тренер приводил команду к пяти титулам чемпиона России подряд. Это был Олег Романцев, при котором «Спартак» выигрывал пять подряд чемпионатов в 1997-2001 годах. На этот факт обращает внимание Sports.ru.

При этом стоит отметить, что всего Олег Романцев восемь раз становился чемпионом России как тренер - в этом смысле Сергей Семак пока серьёзно отстаёт.

Напомним, что чемпионским для «Зенита» стал матч против «Спартака», который команда Семака выиграла со счётом 3:2.