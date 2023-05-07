Семак произнёс речь в раздевалке «Зенита» после чемпионства

Главный тренер «Зенита» Сергей Семака произнёс речь в раздевалке команды после оформления пятого подряд чемпионства. Видео опубликовала пресс-служба Российской премьер-лиги.

«Я горжусь командой, вы просто молодцы. Вы не представляете, что вы сделали для болельщиков, для всей страны, для тех людей, которые болеют за наш клуб. Вы все герои, заслужили абсолютно. Горжусь каждым из вас», - сказал Семак футболистам.

Напомним, что на эмблеме «Зенита» теперь появилась вторая звезда. Всё потому, что «сине-бело-голубые» стали десятикратными чемпионами с учётом времён СССР.