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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев: «Отношусь к Мише Кержакову с огромным уважением»

03 Мая 2023 • 16:29 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об игре Михаила Кержакова в футболке «сине-бело-голубых».

«Если кто-то скажет, что Кержакову повезло стать номером один в «Зените», я брошу в того камень. Это человек, который добился своего нынешнего статуса и положения своим трудом. Отношусь к Мише с огромным уважением», — заявил экс-голкипер российской сборной, чьи слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, вратарский труд является неблагодарным во всех смыслах, отметив, что для такого амплуа нужно быть психологически сильным человеком. Также Малафеев считает, что Кержаков заслужил продление контракта с «сине-бело-голубыми» ещё на один сезон.

Напомним, что Михаил Кержаков с различными перерывами выступает за «Зенит» с 2008 года. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги вратарь провёл 22 матча, в которых пропустил лишь 12 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев Михаил Кержаков
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