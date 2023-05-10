Защитник «Спартака» Дуарте приглашён на заседание КДК РФС

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте приглашен на ближайшее заседание комитета.

«Дуарте приглашен на заседание РФС. Мы будем рассматривать это удаление», - заявил Григорьянц в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что парагвайский футболист получил прямую красную карточку в матче 26-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (2:3) за грубый фол против Малкома.

Согласно статье 94 части 2 дисциплинарного регламента РФС Дуарте может грозить трехматчевая дисквалификация.