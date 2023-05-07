Канчельскис: «Локомотив», «Спартак» и все остальные не способны противостоять «Зениту»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о досрочном чемпионстве «Зенита» после победы над московским «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что весь сезон знал, что команда с берегов Невы станет чемпионом, ведь это было понятно с самого начала чемпионата.

Очевидно, в ближайшие пару лет «Зенит» будет единственным чемпионом, пока нет никакой конкуренции. Идет только мышиная возня. «Локомотив», «Спартак» и все остальные не способны противостоять «Зениту». Это великий клуб», - приводит слова Канчельскиса Sport24.