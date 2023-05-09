Кассьерра: «Против «Спартака» всегда сложно играть»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос, считает ли он «Спартак» конкурентом.

«Против них всегда сложно играть, самое важное — мы их побеждаем. Не знаю, будут ли они конкурировать с нами в следующем сезоне. Сейчас мы наслаждаемся победой, а что будет в следующем чемпионате — узнаем», — цитирует Кассьерру «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 нападающий принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых забил пять голов и записал на свой счет семь результативных передач.

Напомним, ранее «Зенит» одолел «Спартак» (3:2) в рамках 26-го тура РПЛ и досрочно стал чемпионом России.