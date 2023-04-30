Бывший игрок «Зенита» Максим Боков в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» сравнил принципиальность чемпионского матча «Зенит» - «Спартак с остальными очными играми команд.

«Я думаю, что именно если смотреть через призму чемпионства, то нет. Потому что принципиальные матчи «Зенит» - «Спартак» - всегда. Поэтому здесь говорить так, что этот или иной матч более принципиален или менее, нельзя. Это принципиальные соперники в принципе. Я думаю, что «Зенит» и так станет чемпионом. Даже если это был бы не «Спартак», выиграть у чемпиона – это всегда почётно», — сказал Боков.

Встреча 26-го тура «Зенит» - «Спартак» может стать чемпионской для команды из Санкт-Петербурга. Матч пройдёт на «Газпром Арене» 7 мая, начало – в 18:00 по московскому времени.