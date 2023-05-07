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«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма

07 Мая 2023 • 18:53 Комментировать
Зенит
2:2
Спартак Москва
1 1.22 X 5.90 2 15.00
2-й тайм

В воскресенье вечером вся футбольная Россия следит за дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком». В этой битве завершился первый тайм. На табло горит счёт 2:1 в пользу питерцев. В их составе отличились Клаудиньо и Андрей Мостовой. За «красно-белых», в свою очередь, забил Кейта Бальде.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Зенит» - «Спартак» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Как известно, «Зенит» станет чемпионом России пятый раз подряд, если обыграет «Спартак». Ничьей питерцам не хватит, ведь ЦСКА выиграл свой матч.

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Спартак Москва Зенит
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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