«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма

В воскресенье вечером вся футбольная Россия следит за дерби двух столиц между «Зенитом» и «Спартаком». В этой битве завершился первый тайм. На табло горит счёт 2:1 в пользу питерцев. В их составе отличились Клаудиньо и Андрей Мостовой. За «красно-белых», в свою очередь, забил Кейта Бальде.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Зенит» - «Спартак» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

Как известно, «Зенит» станет чемпионом России пятый раз подряд, если обыграет «Спартак». Ничьей питерцам не хватит, ведь ЦСКА выиграл свой матч.