Канчельскис: «Малком, Промес и Дзюба — главные звезды РПЛ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал главных звёзд Российской премьер-лиги.

«Сейчас в нашем чемпионате очень мало ярких футболистов. Думаю, через год их станет ещё меньше. Те же бразильцы уйдут из «Зенита» с большой долей вероятности. Пока Малком, Промес и Дзюба — главные звезды РПЛ. Они оказывают наибольшее влияние на результаты своих команд», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт». Отдельно экс-полузащитник сборной России высказался об игре форварда «Локомотива», назвав его лучшим футболистом в умении справляться с давлением.

Напомним, что нападающий «Зенита» Малком лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги с 22 забитыми мячами, опережая на пять голов Квинси Промес. На счету Артёма Дзюбы восемь мячей при четырёх ассистах в восьми поединках за «Локомотив».