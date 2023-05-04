Хиддинк высказался о тренерских качествах Семака

Бывший наставник сборной России Гус Хиддинк высказался о тренерских качествах нынешнего тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Желаю Семаку всяческих успехов. Он был великолепным игроком и уже проявил себя как умный тренер, который, как я считаю, способен повторить мой результат со сборной России в 2008 году», — заявил нидерландский специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Напомним, что Сергей Семак руководит «Зенитом» с 2018 года. Под его началом «сине-бело-голубые» выиграли четыре золота Российской премьер-лиги. В нынешнем сезоне петербургский клуб уверенно лидирует за пять туров до конца чемпионата, опережая «Ростов» на 11 очков.