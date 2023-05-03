Орлов: «Я бы заранее не отдавал победу «Зениту» над «Спартаком»

Знаменитый комментатор Геннадий Орлов оставил прогноз на предстоящий матч 26-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«Я бы заранее не отдавал победу «Зениту» в предстоящем поединке. Нет, нет, у «Спартака» есть свои козыри. Фактор Промеса, например. Да и Соболев способен создать проблемы питерцам. Так что ничего ещё не ясно», — заявил журналист в интервью «Спорт-Экспрессу». По его мнению, московский клуб не нужно дополнительно настраивать на столь принципиальный поединок.

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» сыграют в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая. Петербургский клуб может оформить пятый подряд чемпионский титул по итогам предстоящего матча.