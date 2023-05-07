Сёмин высказался о досрочном чемпионстве «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о досрочном чемпионстве питерского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Напомним, что сегодня, 7 мая, подопечные Сергея Семака на своём поле оказались сильнее «Спартака» (3:2) и за четыре тура до конца первенства гарантировали себе золотые медали.

Специалист отметил, что команда с берегов Невы закономерно стала чемпионом, ведь все люди, которые находятся в клубе работали лучше, чем в других командах.

Матч я бы не назвал ярким — такие грубейшие ошибки от игроков не позволят сказать, что он яркий. Матч ошибок», - приводит слова Сёмина «Чемпионат».