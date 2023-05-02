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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов: «Футбол «Спартака» часто бывает слишком авантюрным»

02 Мая 2023 • 18:14 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший игрок столичного «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался об уровне обороны «красно-белых».

«Футбол «Спартака» часто бывает слишком авантюрным. Конечно, любому болельщику нравится, когда его команда много забивает, но, думаю, поклонники «красно-белых» больше хотят не переживать за счёт на табло после каждой атаки соперника», — заявил экс-полузащитник сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, «Спартак» пропускает слишком много для сильной команды, что мешает подопечным Гильермо Абаскаля бороться за золотые медали чемпионата.

Напомним, что в нынешней кампании Премьер-лиги «Спартак» находится на третьем месте, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. На счету москвичей 32 пропущенных гола за 25 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динияр Билялетдинов
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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