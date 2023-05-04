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Агент отреагировал на информацию об интересе «Бешикташа» к Барриосу

04 Мая 2023 • 14:43 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что 29-летний колумбиец является одной из приоритетных целей турецкого клуба для усиления состава.

«Бешикташ» не связывался с нами. Это фейк. Такой трансфер маловероятен. Хотя в целом многие клубы интересуются игроком», — цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне Барриос провёл за «Зенит» 26 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Вильмар Барриос
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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