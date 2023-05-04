Агент отреагировал на информацию об интересе «Бешикташа» к Барриосу

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, прокомментировал информацию об интересе «Бешикташа» к своему клиенту.

Ранее сообщалось, что 29-летний колумбиец является одной из приоритетных целей турецкого клуба для усиления состава.

«Бешикташ» не связывался с нами. Это фейк. Такой трансфер маловероятен. Хотя в целом многие клубы интересуются игроком», — цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне Барриос провёл за «Зенит» 26 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 20 миллионов евро.