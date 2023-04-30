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Джикия назвал три памятных матча за «Спартак»

30 Апреля 2023 • 09:32 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Защитник «Спартака» Георгий Джикия назвал памятные для себя игры, проведённые на поле в «красно-белой» форме.

В первую очередь футболист вспомнил о разгромной победе над испанской «Севильей» в Лиге чемпионов (5:1). Затем капитан команды отметил матч чемпионата России против столичного «Динамо» (1:0), в котором ему удалось забить гол, успешно выполнив штрафной удар.

«Выделю игру Суперкубка России с «Локомотивом» в 2017 году, с этой командой меня многое связывает», - сказал Джикия в видео, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».

В детстве Георгий Джикия обучался в футбольной школе «Локомотив-2».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Джикия
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