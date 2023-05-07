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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» устроил чемпионский коридор «Зениту»: кто из «красно-белых» хуже всех сыграл в «золотом» матче

07 Мая 2023 • 21:06 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Не хотел московский «Спартак» устраивать чемпионский коридор «Зениту», но футболисты Сергея Семака не спросили. Домашняя победа над «красно-белыми» коронует Санкт-Петербург, пятый подряд комплект золотых медалей РПЛ отправляется в северную столицу. «Спартак» по игре был на равных с чемпионом, но глупые ошибки загубили москвичей. Теперь команде Гильермо Абаскаля нужно задуматься, как вернуться в топ-3, гипотетические разговоры о золоте давно забыты. Из-за кого же «Спартак» проиграл в Санкт-Петербурге, из-за кого «Зенит» стал чемпионом в 26-м туре? Давайте пройдёмся оп персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 50:50, удары по воротам – 9:16, в створ – 3:4, угловые – 5:11. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Зенит3:2Спартак Москва
(1:0) Клаудиньо13'  
  33'Бальде Диао Кейта (1:1)
(2:1) Мостовой Андрей40'  
  85'Промес Квинси (2:2)
(3:2) Сергеев Иван90'  
Кержаков Михаил  90'Караваев Вячеслав 46' (Чистяков Дмитрий ( 46'  84') Родригао де СоузаРенан Роберт 87' (Мантуан Густаво ( 87') Дуглас СантосКузяев ДалерБарриос ВильмарКлаудиньо 90' (Бакаев Зелимхан ( 90') Малком ФилипеКассьерра Матео 87' (Сергеев Иван ( 87') Мостовой Андрей 62' (Вендел Маркус ( 62'  74')
Запасные: Ерохин АлександрОдоевский ДаниилАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой ДанилВасютин Александр
Селихов АлександрДенисов ДаниилДуарте Алексис  75'Чернов Никита  50' 64' (Маслов Павел ( 64') Тавареш ТомашЗиньковский Антон  35' 76' (Хлусевич Даниил ( 76') Мартинс КристоферЗобнин РоманПромес КвинсиБальде Диао Кейта 64' (Мозес Виктор ( 64') Соболев Александр Сергеевич 76' (Николсон Шамар ( 76')
Запасные: Зорин ДаниилПруцев ДанилКлассен ЛеонВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрДжикия ГеоргийИгнатов Михаил
07 мая. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 3,0. Начинаем с главного неудачника чемпионского матча. Александр начал игру с такой ошибки, что руки опустятся у любой команды. Не стал даже прыгать в моменте с голом Мостового и не совершил ни одного (!) сейва. Каждый удар «Зенита» в этом матче стал голевым.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 3,5. Ожесточённое сопротивление Селихову окажет Дуарте. Нереально глупый подкат оставил «Спартак» в меньшинстве, оправданий этому поступку тоже быть не может. Но Алексис в этом матче принёс чуть меньше бед «Спартаку», чем Селихов.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,5. Никак не выйдут оценки в ранг положительных. Центр «красно-белой» обороны в Питере выглядел ужасно, хотя «Зенит» и не включал максимальные скорости. Чернов дважды упустил Малкома в проход, однажды заработав жёлтую карточку за неосторожный взмах локтем.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 6,0. Наконец-то оценка без знака «минус». На фланге Тавареш был неплох, заставлял Малкома постоянно уходить в центр, обеспечивал жёсткий приём. Четыре отбора в активе Томаша, девять выигранных единоборств, даже две обостряющие передачи португалец успел придумать.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,0. Денисову с Мостовым было посложнее. Даниил не так плотно встречал соперника, часто позволял ему смещаться в центр. В моменте с голом Андрея Денисов просто сопровождал соперника, допустив голевой удар в итоге.

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КРИСТОФЕР МАРТИНС – 6,5. Наконец Мартинс добрался до позиции бокс-ту-бокс, которую больше всего любит. С «Зенитом» отработал и в обороне, напрягая Кассьерру в центре поля, и в атаке был хорош – трижды отдал обостряющую передачу, заработал пенальти в концовке.

РОМАН ЗОБНИН – 4,5. Абаскаль применил новую схему с тремя полузащитниками, и только Мартинс в ней чувствовал себя хорошо. Зобнин слева не успевал ни атаковать – ни одного обостряющего действия, ни в оборону возвращаться – проиграл четыре единоборства из четырёх.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 5,0. Не попал в такую схему и Зиньковский. Антон чуть больше старался, дважды уйдя в неплохое соло и выполнив опасный навес, но в целом смотрелся слабо. Страховать дриблинг Клаудиньо не успевал, с Бальде взаимодействие не наладил.

КВИНСИ ПРОМЕС – 7,5. И только форварды были хороши. Промес слева замучил Караваева, которого заменили ещё после первого тайма. Рывки Квинси так и остались необузданными, в одном из таких он отдал голевую передачу. А в концовке ещё и реализовал пенальти.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,5. Соболев остался без результативных действий, но напрягал «Зенит» неплохо. Выиграл все три верховых единоборства, активно поучаствовал в первой голевой атаке, продлив полёт мяча. Правда, за три попытки так и не сумел попасть в створ ворот.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – 7,0. Классно обострял в первом тайме Бальде, на рывках ускользая от защитников. Опасно пробил в дальний угол, затем отметился забитым голом, завершив комбинацию. Но на второй тайм Кейта совсем не хватило, поэтому замена на 64-й минуте выглядела справедливо.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

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