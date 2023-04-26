Легендарный нападающий сборных СССР и России Александр Мостовой, в том числе известный по выступлениям за многие европейские клубы, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о жизни после завершения карьеры игрока, самоидентификации и конфликте с Игорем Шалимовым.

- В понедельник вы впервые за последние три года посетили матч «Спартака». Как вам опыт использования Fan ID?

- Немного вас поправлю, последний раз на игре «Спартака» я был где-то два с половиной года назад. До этого меня пару раз приглашали на игры в качестве эксперта. Я изначально не понимал, для чего эта система вводилась. Вчера я немного испугался, когда пришёл на стадион где-то за сорок минут до начала игры. На трибунах я увидел очень небольшое количество зрителей. На секунду подумал, что мы рано приехали, но мне сказали, что болельщиков особо не прибавится.

С другой стороны, я оформил эту карту за два дня до игры. Я сходил в МФЦ, мне там за десять минут сделали Fan ID, никаких проблем не возникло. На стадион тоже зашёл без проблем. Не понял, зачем эта система нужна.

- Фанатам не нравится, что за ними дополнительно следят.

- Да, я это понимаю. Повторюсь, на трибунах, в частности за воротами, я практически никого не увидел. Для футбола это непозволительно. Плюсов от внедрения этой системы нет.

- Вы были в ложе или на обычной трибуне?

- В ложе. Хорошо, что в концовке стал происходить этот футбольный спектакль, народ хоть как-то подзарядился и начал кричать. Первый тайм был ужасным для «Спартака». В начале второго тайма я сказал, что все изменится. Так и произошло.

- Из чего состоит ваш обычный день на данный момент?

- А чем занимаются люди на пенсии?

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- Вы идентифицируете себя как пенсионера?

- Как спортивного пенсионера. Неоплачиваемого (смеётся). У нас за это не платят. Просто живу. Пока нахожусь в поиске чего-то. Лет 15-20 назад планировал остаться в футболе. Какое-то время был ему нужен, сейчас оказался не нужным. Я к этому спокойно отношусь, перед глазами есть другие примеры футболистов, которые завершили карьеру и ушли из футбола в целом. Жизнь вообще быстро летит. Хорошо, что другие люди меня ещё помнят. Дети уже взрослые, живут в Испании, занимаются своей жизнью.

- Вы сказали, что люди вас пока что помнят. Часто узнают на улицах?

- Не люблю хвастаться. Честно скажу, что узнают многие. Это всегда приятно, хоть я уже и привык. Я всегда был открытым человеком.

- В 2020 году вы открыли свою футбольную академию, но ничего про неё не сказали. В каком состоянии она сейчас находится?

- Стараемся поддерживать детский летний футбольный лагерь. Конкурировать с командами уровня ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» тяжело. У нас есть несколько команд, ребята тренируются и участвуют в турнирах. Уже три года летом мы делаем спортивные лагеря. Надеемся, в этом году удастся организовать такой съезд снова.

- Это сезонная история? Или школа действует круглогодично?

- Получилось, что сезонная. Сначала хотели, чтобы она функционировала всегда, но это оказалось тяжёлой задачей.

- В какой роли вы принимаете участие в жизни школы?

- Неважно. В роли человека.

- Сама идея принадлежала вам или вас пригласили поучаствовать в этом проекте?

- Я много лет прожил заграницей, особенно в Испании. Многие бывшие футболисты этим занимаются. Мы затеяли это ещё до пандемии, когда с организацией было немного проще. В прошлом году получилось здорово, было много детей. Пока не знаем, сможем ли сконструировать что-то этим летом. Идея принадлежит мне и моим друзьям, которые в своё время играли в футбол не на самом высоком уровне.

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- А со своими партнёрами по сборной общаетесь? Недавно вы обмолвились, что с Карпиным вы никак не контактируете.

- С Карпиным я так не общаюсь. Просто не общаемся, так бывает у многих людей.

- С остальными одноклубниками и партнёрами по сборной связь тоже оборвалась?

- Со многими я поддерживаю контакт. С теми, кто не востребован, я общаюсь (смеётся). Для меня неважно, в каком чине человек, с которым я контактирую. Со всеми я разговариваю одинаково. Когда играл в футбол, ко мне бежали за километр, чтобы поздороваться. Сейчас порой даже в мою сторону не смотрят (смеётся).

- Недавно вы выписались из больницы после лечения травмы спины. Это отголоски спортивной молодости?

- Да, наверное. В первый раз я травмировал спину ещё во время выступлений за «Спартак». На протяжении всей карьеры я играл на фоне болей. Когда завершил карьеру, это всё стало вылезать наружу. В последние пять лет я часто езжу по больницам, чтобы унять эту боль. Скорее всего, мне придётся пережить серьёзное хирургическое вмешательство. Меня об этом предупреждали.

- А спортивную форму вы как-то поддерживаете?

- Из-за этого как раз и начались осложнения. Я часто участвую в спортивных соревнованиях. Играю в хоккей, например. Так и усугубил старые болячки. Из-за частых нагрузок боли усиливались, на одном из турниров в июне прошлого года меня увезли в больницу и тогда сказали приостановить занятия спортом.

- На таких хоккейных матчах вы часто тесно общаетесь с прессой. Откуда это в вас?

- Я общаюсь не со всеми. В последнее время я стал выборочно к этому относиться. Сами понимаете, 15 лет назад было три издания, а интернета не было. Всех журналистов я знал в лицо. Сейчас такого нет. Теперь можешь ответить на звонок журналиста и честно поделиться эмоциями от выступления команды, а на следующий день увидишь совершенно другой заголовок.

- Бывали какие-то особенно неприятные ситуации, связанные с этим?

- В последнее время я стараюсь согласовывать текст публикации, особенно серьёзно отношусь к заголовкам. Раньше в газетах тоже выходили яркие заголовки, а в тексте были совсем другие слова.

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- К слову о громких заголовках. Вы недавно повздорили с Игорем Шалимовым, но публичного завершения эта история так и не получила.

- Я не ссорился с Шалимовым. На него что-то нашло, со всеми бывает. Спокойно к этому отношусь. Никакого завершения не было. Я никогда не ходил с задранным носом.

- Тогда Шалимов сказал, что памятник в Испании вам не поставили только из-за неудовлетворительных выступлениях «Сельты» в ваших последних сезонах в Испании. Это близко к правде?

- Был скульптор, сделал макет. До сих пор стоит где-то в Испании. Тогда власть в городе и в команде поменялась, появились новые законы с новыми людьми. Решили поставить на паузу эту затею. Команда жива, нормально выступает – это самое главное. В этом году будет столетие клуба, меня постоянно туда приглашают.

- Плотно следите за «Сельтой» сегодня?

- Конечно, за всеми командами, за которые я играл, слежу. За «Сельтой», «Страсбургом», «Спартаком» и «Бенфикой». За последней в меньшей степени, потому что провёл там не так много времени, мало играл.

- Вы много где выступали в Европе, вместе с вами туда в начале девяностых уехало много игроков. Колыванов, Канчельскис и много кто ещё. Почему сегодня за рубежом на ведущих ролях практически нет россиян?

- Да, мы много где играли. Часто становились лучшими игроками месяца и даже всего года. Был такой мультик «Возвращение блудного попугая», там была фраза «Нас и здесь неплохо кормят». Когда в отечественном футболе появились большие деньги, пропала мотивация. Когда у нас пачками уезжали за рубеж? После Евро-2008.

И то тогда многие быстро вернулись, задержались только Погребняк и Павлюченко. У нас не было другого выбора тогда, вот и играли в Европе по десять лет. Мы уезжали из страны, которая распалась. Здесь творилось не пойми что.

- Во время выступлений за «Бенфику» вы получили португальское гражданство. Оно сохранилось у вас?

- Да, как и у многих. Сейчас Малком и Клаудиньо получили гражданство России, я спокойно к этому отношусь. Я же не получал гражданство, чтобы играть за другую страну.

- В 2018 году вы жёстко отрецензировали Ари, который сыграл пару матчей за сборную России.

- Не его, а тех людей, которые предложили дать ему гражданство для игры за сборную. Зачем? У нас что, своих нет? Похожая история была с Гильерме. Тот же вопрос. У нас в стране 145 миллионов человек, народу хватает. Эти же люди из года в год кричат, что надо развивать детский футбол.

- На этой ноте давайте перейдём к финальной части. Популярный нынче блиц. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- Шоколаде.

- Если вы возглавите профессиональный клуб, кого возьмёте в свой тренерский штаб?

- Людей, которые играли в футбол.

- Ваших бывших одноклубников?

- Наверное.

- Список из пяти лучших одноклубников за вашу карьеру.

- Давайте разобьём по периодам. В «Спартаке» это Черенков и Родионов, в «Бенфике» это Руй Кошта, Жоау Пинту и Паоло Футре. Во Франции Франк Лебёф, Франк Созе и Бенуа Куэ. В «Сельте» Макелеле, Мазиньо, Густаво Лопес, Горан Джорович, Хуан Санчес, Митчел Сальгадо и ещё много кто.

- Тухель или Гвардиола?

- Анчелотти.

- Сильнейший клуб мира на данный момент?

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- «Реал» Мадрид.

- Сильнейшая сборная мира на данный момент?

- Аргентина.

- Ёлки-палки или ёлки-моталки?

- Ёлки-палки.

- Россия – футбольная страна?

- Да.